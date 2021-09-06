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Общество6 сентября 2021 12:36

Калининградец облил сожительницу бензином и угрожал поджечь

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев
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В Полесске мужчина угрожал сжечь сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел на улице Строителей. 44-летний мужчина распивал спиртное в компании сожительницы, когда между ними произошла ссора.

В ходе конфликта злоумышленник схватил канистру с топливом и облил с головы до ног 50-летнюю женщину, после чего взял спички и высказывал угрозы расправы. Потерпевшей удалось выбежать из дома и спрятаться у своей знакомой.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством».