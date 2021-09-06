Танцующий лес на Куршской косе закрылся на реконструкцию

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

С 6 сентября на Куршской косе закрывается на реконструкцию экологическая тропа «Танцующий лес». Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.

В планах - демонтаж деревянных настилов и ограждений, обустройство на протяжении 1,2 километра инновационного покрытия шириной 2 метра с максимальным сохранением существующего рельефа, создание удобной системы навигации, фотозон и расширение трассы маршрута.

В нацпарке сообщили, что после реконструкции обновленная экологическая тропа станет доступной в том числе для посетителей на колясках и с колясками.

Укладка настила должная быть завершена до 1 декабря.