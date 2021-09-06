5 школьников, 5 студентов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 183 случая коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, в структуре заболевания 141 случай ОРВИ, 18 пневмоний и 24 бессимптомных случая.

Среди заболевших:

- 69 пенсионеров;

- медицинский работник;

- 3 работника образования;

- 8 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 2 работника транспортных предприятий, водителя;

- работник предприятия пищевой промышленности;

- сотрудник банка;

- сотрудник охранного предприятия;

- сотрудник учреждения сферы культуры и досуга;

- 39 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 7 неорганизованных детей до 6 лет;

- 3 воспитанника д/с;

- 5 школьников;

- 5 студентов (БГА, КМРК, КАТИП в Гусеве);

- 37 неработающих.