5 школьников, 5 студентов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 183 случая коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, в структуре заболевания 141 случай ОРВИ, 18 пневмоний и 24 бессимптомных случая.
Среди заболевших:
- 69 пенсионеров;
- медицинский работник;
- 3 работника образования;
- 8 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 2 работника транспортных предприятий, водителя;
- работник предприятия пищевой промышленности;
- сотрудник банка;
- сотрудник охранного предприятия;
- сотрудник учреждения сферы культуры и досуга;
- 39 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 7 неорганизованных детей до 6 лет;
- 3 воспитанника д/с;
- 5 школьников;
- 5 студентов (БГА, КМРК, КАТИП в Гусеве);
- 37 неработающих.