В Калининграде начали собирать электропаром для жителей и гостей Балткосы

. Фото: Правительство Калининградской области

Стапельная сборка электропарома стартовала на калининградском ПСЗ «Янтарь». Как сообщает пресс-служба правительства области, экологичное судно предназначено для работы на паромной переправе в Балтийске.

Реализация проекта стартовала два года назад, когда при поддержке правительства области строительство электропарома удалось включить в госпрограмму «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений». Заказчиком выступил Минпромторг Российской Федерации, исполнителем - Калининградский государственный технический университет. К различным этапам работ привлечены профильные судостроительные, проектные, инженерные компании и организации.

Судостроители отмечают, что объединение ресурсов участников кластера позволит построить паром в установленные сроки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2022 году.