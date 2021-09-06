В Калининградской области установят еще три станции зарядки электромобилей

Внешний вид будущих станций.

Конкурсная документация по выбору подрядчика опубликована на сайте госзакупок. Заказчиком выступает АО «Янтарьэнерго». Компания готова потратить 9,5 миллиона рублей на установку трех электрозарядных станций для электромобилей на территории Калининградской области с благоустройством территории.

Новые станции зарядки появятся по следующим адресам:

- Калининград. Парковка рядом с пересечением улиц Профессора Баранова и Пролетарской;

- Советск. Территория парковки рядом с ТЦ «Балтика», ул. Победы, 18;

- Гусев. Территория парковки рядом с ТЦ «Орбита», ул. Саперная, 5.

Поставщик оборудования будет обязан провести обучающий семинар сотрудников по эксплуатации и обслуживанию ЭЗС.

Отметим, что сегодня в нашей области действуют 6 станций зарядки электромобилей в Калининграде (Московский проспект, 52, и ул. Театральная, 34), на Куршской косе (парковка «Высота Эфа»), в Зеленоградске (парковка ФОК «Янтарь», ул. Тургенева, 9б), в Светлогорске (территория санатория «Энергетик», ул. Балтийская, 2) и Янтарном (парковка рядом с мэрией, ул. Советская, 76).