На пляж в Приморье выбросило тело женщины

Тело женщины в купальнике на пляже в Приморье отдыхающие обнаружили в субботу вечером. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, личность погибшей уже установлена. Это 57-летняя жительница Калининграда, которая отдыхала на диком пляже. По предварительным данным, женщину унесло в море отбойным течением. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

- Видимых признаков насильственной смерти на теле погибшей не обнаружено, - сообщили в СКР. - Организована доследственная проверка.