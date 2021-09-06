В инфекционную больницу Калининграда госпитализировали 11-месячного ребенка с ковидом

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Свежие данные о пациентах в красной зоне опубликовала главврач областной инфекционной больницы. Как сообщает Ольга Краснова на своей странице в Instagram, сегодня в больнице находятся 357 пациентов с ковидом, 147 из них (41%) - на кислородной поддержке.

- Лежат 10 детей, самому маленькому пациенту 11 месяцев, детей до года в больнице 5, - написала Краснова. - 162 пациента в возрастной группе 65+, самому возрастному - 93 года.

В отделении реанимации инфекционной больницы сейчас находятся 10 пациентов.

Напомним, за минувшие сутки в Калининградской области выявили еще 183 случая заражения коронавирусом. У 141 человека болезнь протекает в форме ОРВИ, у 18 началась пневмония, 24 переносят бессимптомно.