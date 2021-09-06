На центральной улице Гусева газон перегородили тротуарным ограждением

Тротуарное ограждение на проспекте Ленина в Гусеве Фото: Администрация города Гусева

В Гусеве на проспекте Ленина на прошлой неделе появилось новое тротуарное ограждение. Для этой сомнительной ограды было выбрано и не совсем стандартное место. Если обычно забор из оцинкованного металла ставят на границе тротуара и проезжей части, то в случае Гусева его установили по центру газона, который служит разделительной полосой.

Как пишет сообщество «Гусев HD», забор поставили «для любителей пересекать проезжую часть в неположенном месте». Однако чтобы пешеходы не перебегали улицу, городским властям всего лишь нужно организовать оптимальное количество пешеходных переходов. Ограждение же портит внешний вид улицы. Более того, еще в августе прошлого года губернатор Калининградской области Антон Алиханов раскритиковал традицию установки тротуарных ограждений вдоль улиц и призвал отказаться от этого.