Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 сентября 2021 14:33

Калининградца будут судить за кражу чучела кабана

Инцидент произошел в поселке Железнодорожном
Виктор Сергеев
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Правдинском районе полицейские раскрыли кражу чучела кабана. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в поселке Железнодорожном. Злоумышленник проник на придомовую территорию и похитил чучело стоимостью 40 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершил 37-летний сосед. Похищенное чучело он спрятал в заброшенном здании, планируя впоследствии его продать.

Полицейские изъяли чучело и вернули владельцу. На вора завели уголовное дело по статье «Кража».