Калининградца будут судить за кражу чучела кабана

В Правдинском районе полицейские раскрыли кражу чучела кабана. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в поселке Железнодорожном. Злоумышленник проник на придомовую территорию и похитил чучело стоимостью 40 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершил 37-летний сосед. Похищенное чучело он спрятал в заброшенном здании, планируя впоследствии его продать.

Полицейские изъяли чучело и вернули владельцу. На вора завели уголовное дело по статье «Кража».