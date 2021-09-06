Школьные столовые - объект пристального внимания родителей, врачей и чиновников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Калининград подключился к всероссийской горячей линии по вопросам организации питания в школах. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

- В период с 6 по 17 сентября 2021 года Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проводит горячую линию по вопросам организации питания в образовательных организациях, - отметили в ведомстве. - Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы, касающиеся организации питания учащихся в общеобразовательных организациях, роли администрации образовательного учреждения в процессе организации питания учащихся, аспектов возможного родительского контроля за питанием детей в общеобразовательных организациях.

По каким номерам телефонов и в какое время можно обращаться?

- Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43 (звонок бесплатный).

- Консультации специалистами управления Роспотребнадзора по Калининградской области проводятся в рабочие дни с 9 до 17 часов (перерыв с 12 до 13 часов): 8 (4012) 57-24-00, 57-03-43.

- Консультации специалистами Центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области проводятся в рабочие дни с 9 до 16 часов. Телефоны: 8 (4012) 53-80-26, 53-84-36.

Накануне нового учебного года стало известно, что московский Институт отраслевого питания сформировал для школ Калининградской области двухнедельное типовое меню при пятидневной и шестидневной учебной неделе.

- Меню соответствует нормам нового СанПиН, - отметили в региональном министерстве образования накануне нового учебного года. - В питание школьников включены продукты со сниженным содержанием насыщенных жиров, простых сахаров и поваренной соли. Также будет действовать специализированное меню для детей, посещающих общеобразовательные организации, с такими диагнозами, как непереносимость лактозы (аллергия на молочные продукты), сахарный диабет и заболевания желудочно-кишечного тракта.