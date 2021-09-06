Коронавирус за сутки выявили в 11 городах Калининградской области

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
За сутки в Калининградской области было выявлено 183 новых случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 11 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 151 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Озерский городской округ – 1,
Пионерский городской округ – 6,
Светловский городской округ - 2,
Светлогорский городской округ – 1,
Зеленоградский городской округ – 5,
Славский городской округ – 2,
Советский городской округ - 11,
Янтарный городской округ – 1,
Неманский городской округ – 1,
Черняховский городской округ - 1.