Коронавирус за сутки выявили в 11 городах Калининградской области

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 183 новых случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 11 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 151 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Озерский городской округ – 1,

Пионерский городской округ – 6,

Светловский городской округ - 2,

Светлогорский городской округ – 1,

Зеленоградский городской округ – 5,

Славский городской округ – 2,

Советский городской округ - 11,

Янтарный городской округ – 1,

Неманский городской округ – 1,

Черняховский городской округ - 1.