Калининградцу грозит 20 лет за сбыт наркотиков

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде по подозрению в сбыте наркотиков в крупном размере задержан 42-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Задержали злоумышленника после того, как он продал в своей квартире на улице Аксакова дозу карфентанила. При обыске в жилище оперативники обнаружили еще 4 свертка с синтетическим наркотиком, а также весы.

По версии следствия, мужчина также причастен к незаконному обороту героина, метадона и «солей».

Задержанный стал фигурантом уголовного дела и на время следствия заключен под стражу. Ранее он уже был судим за хранение наркотиков. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы, добавили в пресс-службе полиции.