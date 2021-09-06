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Общество6 сентября 2021 16:54

На ул. Артиллерийской построят храм Марии Египетской

Будущий храм вместит в себя 350-500 человек
Виктор Сергеев
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Фото: Калининградская епархия

На улице Артиллерийской в Калининграде построят храм Марии Египетской. Об этом сообщает пресс-служба калининградской епархии. Закладка камня в основание храма состоится в среду, 8 сентября.

Будущий храм вместит в себя 350-500 человек, в нем будет предусмотрена доступная среда для инвалидов. Приходской дом будет включать в себя арт-пространство для работы с детьми, спортзал, библиотека, комнаты для благотворительных обедов бездомных, склад для раздачи гуманитарной помощи.

Закончить строительство храма планируется в течение 3-4 лет.