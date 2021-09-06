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Звезды6 сентября 2021 18:37

В Калининграде откроется голографический кинотеатр

Мультимедийная инсталляция появится в Музее Мирового океана
Николай Литвинов
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Мультимедийная инсталляция установлена в экспозиции «Глубина» главного корпуса музея. Первый сеанс в голографическом кинотеатре запланирован на 12 сентября, цикл фильмов расскажет о кораблях-музеях, истории мореплавания и судостроения на Балтике.

Оборудование для голографического кинотеатра создает «парящее в воздухе» полупрозрачное проекционное изображение, которое погружает зрителя в пространство фильма, сообщает пресс-служба музея.

- С помощью голографического театра мы хотим рассказать о вехах в истории развития мореплавания и судостроения на Балтике, показать маяки, объекты морского наследия и, конечно, привлечь еще больше новых посетителей в музей, - рассказала куратор проекта - старший научный сотрудник отдела истории Музея Мирового океана Лариса Емельянова.