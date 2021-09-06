Открытие счета для бизнеса в день заявки: один день, и никаких драм

Райффайзенбанк запустил новую рекламную кампанию по продвижению открытия счета для бизнеса в день заявки. Ролики, подготовленные агентством MullenLowe Moscow, рассказывают о преимуществах быстрого открытия счета в Райффайзен Бизнес Онлайн. Открытие счета за один день помогает предпринимателям сохранить самый ценный ресурс – время, а также избежать риска потери клиентов.

В основе концепции роликов, созданных для новой кампании, – сцена встречи в тюремной комнате свиданий двух разделенных судьбой близких людей. Так команда MullenLowe Moscow показала узнаваемую ситуацию вынужденной «разлуки» владельца бизнеса и клиента. При создании истории агентство вдохновлялось лучшими образцами западных кинодрам, где зритель видит яркую и полную живых эмоций игру актеров. Тактические ролики с участием главного героя рассказывают о возможности получать выгодные и полезные для ведения бизнеса бонусы по карте Mastercard.

«Высокая скорость и легкость – неотъемлемые атрибуты современного бизнеса. Предприниматели не должны терять клиентов и прибыль из-за финансового сервиса. Им важно не читать о быстрой выдаче реквизитов под «звездочками», а в течение нескольких часов действительно получить счет, которым они смогут пользоваться. Отвечая на эту боль, мы делаем финансовую сторону жизни предпринимателей легче», – сказала Алена Клещельская, старший менеджер по маркетингу Райффайзенбанка.