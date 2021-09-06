В Калининградской области стартовала вакцинация против гриппа

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Как сообщили в министерстве здравоохранения, на прошлой неделе в нашу область доставили первую партию отечественной вакцины от гриппа для взрослых - 279 тысяч доз. Также поступило 14 780 тыс. доз вакцины для иммунизации детей и беременных женщин.

- С понедельника, 6 сентября, привиться можно во всех муниципалитетах региона, - сообщает пресс-служба областного правительства.

До 1 декабря планируется привить не менее 60% населения. В связи с этим для поставки в регион заявлено 607 200 доз вакцины от гриппа за счет федерального бюджета. Помимо этого, в регион дополнительно поступят 22,5 тыс. доз вакцины, приобретенные за областные средства.

Привиться от гриппа можно не только в поликлиниках, но и мобильных пунктах иммунизации от коронавирусной инфекции. При этом, по словам медиков, тем, кто уже привился от COVID-19, вакцинироваться от гриппа можно не менее чем через 30 дней после завершения иммунизации от коронавируса