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Общество7 сентября 2021 9:09

На месте снесенных домов в Калининграде могут появиться скверы

Оригинальную идею высказала глава администрации города Елена Дятлова
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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Глава администрации Калининграда предложила использовать под благоустройство придомовые территории снесенных по федеральной программе переселения аварийных домов. Такую мысль Елена Дятлова высказала после поездки в сквер Согласия в микрорайоне Сельма.

- Понимаю, что на сегодняшний день в городе недостаточно мест для выгула домашних питомцев, - написала Дятлова у себя в Инстаграме. - К сожалению, не так много под эти цели и земли, свободной от прав третьих лиц. Поэтому если есть от горожан запрос, а у нас будет возможность, то мы ее обязательно используем, чтобы оборудовать скверы и площадки в других районах города.

По мысли главы администрации, выставлять участки, где когда-то стояли снесенные дома, на торги под жилую застройку все равно по закону нельзя. А вот использовать для муниципальных нужд можно вполне.