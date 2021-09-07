На месте снесенных домов в Калининграде могут появиться скверы

Глава администрации Калининграда предложила использовать под благоустройство придомовые территории снесенных по федеральной программе переселения аварийных домов. Такую мысль Елена Дятлова высказала после поездки в сквер Согласия в микрорайоне Сельма.

- Понимаю, что на сегодняшний день в городе недостаточно мест для выгула домашних питомцев, - написала Дятлова у себя в Инстаграме. - К сожалению, не так много под эти цели и земли, свободной от прав третьих лиц. Поэтому если есть от горожан запрос, а у нас будет возможность, то мы ее обязательно используем, чтобы оборудовать скверы и площадки в других районах города.

По мысли главы администрации, выставлять участки, где когда-то стояли снесенные дома, на торги под жилую застройку все равно по закону нельзя. А вот использовать для муниципальных нужд можно вполне.