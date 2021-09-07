В Калининграде пассажир маршрутки сломал водителю палец

Жертвой проведения ремонтных работ на улицах Центрального района Калининграда стал водитель маршрутного автобуса. Хотя обошлось без ДТП.

Просто «микрику» пришлось изменить обычный маршрут и направиться к пункту назначения в объезд. И это очень не понравилось одному из пассажиров. Его категорическое требование свернуть на нужную мужчине улицу наткнулось на столь же категорический отказ шофера это сделать. Оставшееся до очередной остановки время ушло на словесную перепалку. А когда маршрутка наконец затормозила, обозленный пассажир накинулся на водителя и принялся его избивать - да так свирепо, что в итоге сломал противнику палец. После чего победительно покинул салон.

Потерпевший автобусник был вынужден уйти на больничный, а поисками нападавшего занялись участковые уполномоченные полиции. Им удалось разыскать подозреваемого - ранее не судимого 40-летнего горожанина. Драчуну грозит лишение свободы на 3 года.