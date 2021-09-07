В Калининграде приставы арестовали Toyota Land Cruiser должника

. Фото: Служба судебных приставов

В Калининграде должник лишился дорогостоящего автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления службы судебных приставов.

Горожанин задолжал более 7 млн рублей, однако не погасил задолженность в установленные сроки. При этом он не проживал по адресу прописки и не выходил на связь.

Судебные приставы установили, что мужчина владеет внедорожником Toyota Land Cruiser. Транспортное средство было объявлено в исполнительный розыск, и при помощи камер «Безопасного города» удалось установить маршрут следования автомобиля и вычислить место проживания должника в Гвардейске.

Судебные приставы выехали на место, арестовали Land Cruiser и переместили его на специализированную стоянку. Автомобиль будет оценен и передан на реализацию в Росимущество, а вырученные от продажи деньги пойдут в счет погашения долга.