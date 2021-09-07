В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 7 сентября нет света и воды

. Фото: Архив "КП"

Во вторник, 7 сентября, в Калининграде более десяти улиц останутся без электричества. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на:

ул. Уфимская 5, 7, 7а, 9, 10, 12,

ул. Бассейная 7, 23-25, 27-29, 31, 33, 35, 35а, 30, 32а-б, 32-34, 36,

ул. Художественная 9-11,

ул. Белинского 1а, 2-16, 14а,

ул. Воздушная 80,

До 17 часов электричество отключено в СТ «Радуга» на ул. Клубничная

До 18 часов света не будет на:

ул. Д. Донского 35а

ул. Марата 5-7, 2, 4, 6, 8, 8а,

ул. Воздушная 39а-б, 41, 43а-б, 45, 45а, 47, 49, 51-61, 63, 65а, 67-71, 46а, 54, 56, 56а, 58а, 58, 60, 60а, 62-62а, 64, 64а-б, 66, 66а-в, 74-76, 78а, 82-86,

ул. Белинская 3-11, 13, 15, 17, 19, 21, 27, 27а, 29а, 29, 33, 33а, 37-39, 41, 10а, 12, 16а, 18, 22, 24, 26, 26а, 28, 32,

ул. Сапёрная 3-13, 13а, 17-17а, 19, 21, 23-23а, 25-27, 29, 31, 4, 6, 10а, 8-14, 16, 18, 20, 22, 24, 24б, 26, 28-28а ,

ул. Добролюбова 17, 17а, 19, 21, 20-26,

ул. Ватутина 18, 22.

Холодное водоснабжение приостановлено:

с 09.30 до 15.00 –

ул. Горького 65(Гор. больница №4), 69, 81,

с 10.00 до 15.00 –

ул. Островского 4,

с 09.30 до 17.00 –

ул. Горького 117-121,

ул. Ст. Лейт. Сибирякова 2-12, 26-36, 38-44,

ул. Зелёная 20-26, 28а, 40(д/с №50),

с 10.00 до 16.00 –

ул. Эпроновская 1, 7-13, 15,

ул. Краснооктябрьская 6-12,

с 09.00 до 18.00 –

ул. Осипенко 6, 8-20,

ул. Чкалова 6-68,

ул. Каштановая аллея 131-135, 135а-в.

Горячее водоснабжение приостановлено:

с 09.30 до 13.00 –

ул. Бассейная 31, 3, 35, 35а, 28, 40(СОШ №21),

ул. Художественная 9-1,

ул. Воздушная 80.