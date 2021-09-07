В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 7 сентября нет света и воды

.
Фото: Архив "КП"
Во вторник, 7 сентября, в Калининграде более десяти улиц останутся без электричества. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 13 часов света не будет на:
ул. Уфимская 5, 7, 7а, 9, 10, 12,
ул. Бассейная 7, 23-25, 27-29, 31, 33, 35, 35а, 30, 32а-б, 32-34, 36,
ул. Художественная 9-11,
ул. Белинского 1а, 2-16, 14а,
ул. Воздушная 80,
До 17 часов электричество отключено в СТ «Радуга» на ул. Клубничная
До 18 часов света не будет на:
ул. Д. Донского 35а
ул. Марата 5-7, 2, 4, 6, 8, 8а,
ул. Воздушная 39а-б, 41, 43а-б, 45, 45а, 47, 49, 51-61, 63, 65а, 67-71, 46а, 54, 56, 56а, 58а, 58, 60, 60а, 62-62а, 64, 64а-б, 66, 66а-в, 74-76, 78а, 82-86,
ул. Белинская 3-11, 13, 15, 17, 19, 21, 27, 27а, 29а, 29, 33, 33а, 37-39, 41, 10а, 12, 16а, 18, 22, 24, 26, 26а, 28, 32,
ул. Сапёрная 3-13, 13а, 17-17а, 19, 21, 23-23а, 25-27, 29, 31, 4, 6, 10а, 8-14, 16, 18, 20, 22, 24, 24б, 26, 28-28а ,
ул. Добролюбова 17, 17а, 19, 21, 20-26,
ул. Ватутина 18, 22.
Холодное водоснабжение приостановлено:
с 09.30 до 15.00 –
ул. Горького 65(Гор. больница №4), 69, 81,
с 10.00 до 15.00 –
ул. Островского 4,
с 09.30 до 17.00 –
ул. Горького 117-121,
ул. Ст. Лейт. Сибирякова 2-12, 26-36, 38-44,
ул. Зелёная 20-26, 28а, 40(д/с №50),
с 10.00 до 16.00 –
ул. Эпроновская 1, 7-13, 15,
ул. Краснооктябрьская 6-12,
с 09.00 до 18.00 –
ул. Осипенко 6, 8-20,
ул. Чкалова 6-68,
ул. Каштановая аллея 131-135, 135а-в.
Горячее водоснабжение приостановлено:
с 09.30 до 13.00 –
ул. Бассейная 31, 3, 35, 35а, 28, 40(СОШ №21),
ул. Художественная 9-1,
ул. Воздушная 80.