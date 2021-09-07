Руководителем «Калининград-ГорТранса» стал бывший глава Приморья

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Новым директором муниципального предприятия «Калининград-ГорТранс» стал 40-летний Владимир Фомин. Как сообщает администрация Калининграда, ранее он занимал посты главы поселка Приморье, заместителя главы «Корпорации развития Калининградской области», а также работал в администрации Светлогорска.

Отметим, что для «Калининград-ГорТранса» Фомин стал уже четвертым руководителем за год. Его предшественниками были Александр Ершов (уволился в мае), Денис Барышев (покинул пост в августе) и Сергей Усачев.