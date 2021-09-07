Число заразившихся коронавирусом в Калининградской области превысило 50 000 человек

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По состоянию на 7 сентября число заразившихся коронавирусом в Калининградской области за все время пандемии достигло 50 008 человек. Из них 45 993 человека уже выздоровели.

По общему числу заразившихся наш регион сейчас занимает 48-е место в стране. Правда, при пересчете на 100 000 населения (5028 случаев) картина получается хуже - область располагается на 30-м месте. Самым безопасным в плане ковида остается Татарстан, где зафиксированы 662 случая заражения на каждые 100 000 жителей. Хуже всего ситуация в Москве - 12 617 инфицированных на 100 000 человек.