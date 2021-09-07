В Калининграде грабитель избил 78-летнюю пенсионерку

В Калининграде полицейские задержали грабителя, напавшего на пожилую женщину. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в одном из парков в Московском районе. К 78-летней женщине подбежал неизвестный, ударил по лицу и отобрал сумку, в которой находился мобильный телефон, паспорт и 15 тысяч рублей пенсии.

Сотрудники уголовного розыска со слов потерпевшей составили портрет нападавшего. Также были просмотрены видеозаписи с камер наблюдения системы «Безопасный город» и организовано патрулирование местности.

На одном из участков парка они обратили внимание на мужчину, похожего по приметам на подозреваемого, и задержали его.

Грабителем оказался ранее судимый 36-летний местный житель. Он признался, что продал телефон, а деньги потратил. Полицейские изъяли сумку, которую он украл у пенсионерки, и ее паспорт.

Задержанного поместили в спецприемник, ему грозит до 7 лет лишения свободы.