10 студентов, 6 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 185 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, в структуре заболевания 151 случай ОРВИ, 10 пневмоний и 24 бессимптомных случая.
Среди заболевших:
- 25 пенсионеров;
- 6 медицинских работников;
- 4 работника образования;
- 11 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 13 работающих на промышленных предприятиях;
- 6 работников транспортных предприятий, водителей;
- 8 работников предприятий пищевой промышленности;
- 3 сотрудника банков;
- сотрудник охранного предприятия;
- 2 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;
- работник с/х предприятия;
- 2 сотрудника учреждений сферы культуры и досуга;
- 36 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- неорганизованный ребенок до 6 лет;
- 3 воспитанника д/с;
- 4 школьника;
- 10 студентов (БФУ, градостроительный колледж, РАНХиГС, Гусевский политехнический колледж, МФЮА, КГТУ);
- 49 неработающих.