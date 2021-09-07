10 студентов, 6 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 185 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, в структуре заболевания 151 случай ОРВИ, 10 пневмоний и 24 бессимптомных случая.

Среди заболевших:

- 25 пенсионеров;

- 6 медицинских работников;

- 4 работника образования;

- 11 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 13 работающих на промышленных предприятиях;

- 6 работников транспортных предприятий, водителей;

- 8 работников предприятий пищевой промышленности;

- 3 сотрудника банков;

- сотрудник охранного предприятия;

- 2 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- работник с/х предприятия;

- 2 сотрудника учреждений сферы культуры и досуга;

- 36 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- неорганизованный ребенок до 6 лет;

- 3 воспитанника д/с;

- 4 школьника;

- 10 студентов (БФУ, градостроительный колледж, РАНХиГС, Гусевский политехнический колледж, МФЮА, КГТУ);

- 49 неработающих.