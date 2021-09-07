В Калининграде разыскивается убийца человека

Управлением СКР по Калининградской области разыскивается обвиняемый в совершении убийства БОКОВ Умалат Соляхович, 27 мая 1983 года рождения.

Умалат БОКОВ. Фото: УСКР по Калининградской области

Утром 16 июня этого года в коридоре дома 48 по улице Александра Невского в Калининграде Боков в ходе ссоры на бытовой почве ударил ножом в грудь 32-летнего калининградца, находившегося в гостях у одного из местных жителей, после чего скрылся. Раненый вскоре скончался в больнице.

Приметы разыскиваемого: на вид 35-40 лет, рост около 170-175 см, среднего телосложения, лицо худое, смуглый цвет кожи, волосы темные, глаза темные. Разговаривает с акцентом.

Граждан, располагающих любой информацией о местонахождении Бокова, просят обратиться по адресу: Калининград, ул. 9 Апреля, 60а, либо по телефонам: 8-911-868-25-02, 8 (4012) 55-87- 65 или 02. Звонки принимаются круглосуточно, конфиденциальность гарантируется!