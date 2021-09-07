Алиханов выделил 750 тысяч рублей баскетболисту, завоевавшему серебро на Олимпиаде

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Региональное правительство выплатит 750 тысяч рублей баскетболисту из Гусева Станиславу Шарову, завоевавшему в составе сборной России серебряную медаль по баскетболу 3x3 на Олимпиаде в Токио. Соответствующее постановление подписал губернатор Антон Алиханов, документ опубликован на портале правовой информации.

Напомним, в напряженнейшем финале по баскетболу 3x3 на Олимпиаде в Токио сборная России встречалась с латвийцами. Игра получилась абсолютно равной, но в концовке немного удачливее оказались прибалтийские баскетболисты. Итоговый счет - 21:18 в пользу Латвии.

Станислав Шаров начинал играть в баскетбол во дворе. После школы четыре года выступал за студенческую команду БФУ имени Канта, затем защищал цвета Московской государственной академии физической культуры. Наш земляк становился победителем первенства мира по баскетболу 3x3 среди молодежи не старше 23 лет, чемпионом России сезона-2019/2020 и триумфатором вторых летних Европейских игр-2019, играл в финале Мирового тура (аналог футбольной Лиги чемпионов).