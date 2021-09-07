Под Янтарным задержали «черного старателя» - рецидивиста

В районе поселка Синявино полицейские задержали добытчика янтаря на лодке с самодельной мотопомпой. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Незаконную добычу пресекли на берегу озера Янтарное. Мощный агрегат позволял 21-летнему добытчику подавать воду под высоким давлением через армированный шланг и металлические штанги с пожарными рукавами для размыва почвы и вымывания из нее янтаря.

Следственно-оперативная группа изъяла надувную лодку с двигателем, помпу, вспомогательное оборудование и более 70 граммов незаконно добытого солнечного камня.

В октябре 2020 года мужчину уже привлекали к административной ответственности за самовольную добычу янтаря, на этот раз в отношении задержанного возбудили уголовное дело за рецидив. Теперь злоумышленнику грозит до 500 тысяч рублей штрафа.