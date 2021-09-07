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Общество7 сентября 2021 17:33

В Советске установили памятный камень в честь русских солдат времен Первой мировой

Виктор Сергеев
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Фото: Администрация Советска

В Советске на улице Рабочей установили памятный камень в честь русских солдат, которые воевали в Тильзите во время Первой мировой войны. Об этом сообщается на странице местной администрации во ВКонтакте.

«Сцена входа русских войск в Тильзит в 1914 году изображена на одной из старинных открыток. Солдаты на картинке замерли на фоне нынешней улицы Рабочей. В этом месте и решили установить памятный камень и стенд. Есть информация о том, что разъездом русских кавалергардов, вошедших в Тильзит в августе 1914 года, командовал флигель-адъютант поручик князь Багратион-Мухранский, родственник императора Николая II. Что, возможно, позволит включить этот объект в туристический проект «Императорский маршрут», - сообщили в администрации Советска.