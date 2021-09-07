Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 сентября 2021 18:11

В Калининграде приостановили торги на закупку новых трамваев и автобусов

Решение приняла Федеральная антимонопольная служба
Николай Литвинов
КомментироватьОставить комментарий(0)

Планы городских властей купить в лизинг 16 двухсекционных трамваев и 74 больших автобуса оказались под угрозой срыва. Торги назначены на 16 сентября, однако Федеральная антимонопольная служба приостановила все процедуры. Жалобу подала московская компания «Сейф Технолоджи», которая требует изменить конкурсную документацию.

Причиной недовольства стало объединение трамваев и автобусов в один лот, что может привести к необоснованному ограничению количества участников торгов. Жалобу должны рассмотреть в четверг, 9 сентября.

Всего на обновление общественного транспорта планируют потратить 3,8 миллиарда рублей.