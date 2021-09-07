В Калининграде приостановили торги на закупку новых трамваев и автобусов

Планы городских властей купить в лизинг 16 двухсекционных трамваев и 74 больших автобуса оказались под угрозой срыва. Торги назначены на 16 сентября, однако Федеральная антимонопольная служба приостановила все процедуры. Жалобу подала московская компания «Сейф Технолоджи», которая требует изменить конкурсную документацию.

Причиной недовольства стало объединение трамваев и автобусов в один лот, что может привести к необоснованному ограничению количества участников торгов. Жалобу должны рассмотреть в четверг, 9 сентября.

Всего на обновление общественного транспорта планируют потратить 3,8 миллиарда рублей.