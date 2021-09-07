Коронавирус за сутки выявили в 18 городах Калининградской области

За сутки в Калининградской области было выявлено 188 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 18 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 52 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 2,

Багратионовский городской округ - 24,

Балтийский городской округ – 4,

Пионерский городской округ – 2,

Полесский городской округ – 10,

Гвардейский городской округ – 15,

Гурьевский городской округ - 19,

Правдинский городской округ - 1,

Гусевский городской округ – 2,

Светловский городской округ - 3,

Светлогорский городской округ – 2,

Зеленоградский городской округ – 11,

Краснознаменский городской округ – 6,

Советский городской округ - 2,

Мамоновский городской округ – 9,

Неманский городской округ – 8,

Черняховский городской округ - 13.