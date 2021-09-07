Коронавирус за сутки выявили в 18 городах Калининградской области

За сутки в Калининградской области было выявлено 188 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 18 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 52 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 2,
Багратионовский городской округ - 24,
Балтийский городской округ – 4,
Пионерский городской округ – 2,
Полесский городской округ – 10,
Гвардейский городской округ – 15,
Гурьевский городской округ - 19,
Правдинский городской округ - 1,
Гусевский городской округ – 2,
Светловский городской округ - 3,
Светлогорский городской округ – 2,
Зеленоградский городской округ – 11,
Краснознаменский городской округ – 6,
Советский городской округ - 2,
Мамоновский городской округ – 9,
Неманский городской округ – 8,
Черняховский городской округ - 13.