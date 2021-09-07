Калининградцу грозит до 12 лет за выращивание конопли

В Калининграде будут судить 33-летнего мужчину, который выращивал наркосодержащие растения для дальнейшего их сбыта. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Горожанин арендовал склад на проспекте Победы, завез землю, приготовил горшки, лампы и обогреватели и стал выращивать коноплю.

В ходе обыска полицейские обнаружили на складе 29 кустов растений, 640 граммов высушенных частей растений, приготовленных для последующего сбыта.

Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.