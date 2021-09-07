В Светлогорске пройдет форум молодых библиотекарей

В среду, 8 сентября, в театре эстрады «Янтарь-холл» Светлогорска стартует IX Форум молодых библиотекарей России. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В событии примут участие представители 42 регионов страны - от Архангельска до Иркутска. Зарегистрировались на форум и сотрудники библиотек ближнего зарубежья.

Почти 300 специалистов смогут пообщаться и поделиться опытом, посетят лекции и мастер-классы экспертов. Также в программе форума панельные дискуссии, презентации уникальных идей участников в формате TEDx, тренинги и практикумы. В этом году главными темами станут современные информационные технологии, коммуникации, SMM, event.