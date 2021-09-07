Алиханов пообещал деньги на строительство очистных в двух городах

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Региональные власти выделят деньги строительство очистных сооружений в Ладушкине и Славске после того, как местные активисты 7 сентября пришли к губернатору Антону Алиханову с жалобами на загрязнение окружающей среды неочищенными производственными и канализационными стоками. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, по программе «Восток» в октябре будут выделены 40 млн рублей ЗАО «ЭкоМолПродукт» на закупку оборудования и запуск локальных очистных сооружений в Славске. У предприятия уже есть договоренность с поставщиком оборудования, но не было денег.

За счет региональных средств в следующем году будет разработана проектно-сметная документация и начнется строительство очистных сооружений в Ладушкине, чтобы городская канализационная система была приведена в порядок. Алиханов уже поручил правительству в середине октября доложить о выборе земельного участка, куда будут собираться стоки.