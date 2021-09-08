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Общество8 сентября 2021 10:16

СК: При пожаре на ул. Инженерной погиб 60-летний мужчина

Причиной трагедии могла стать неосторожность при курении
Виктор Сергеев
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Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

При тушении пожара на улице Инженерной в Калининграде было обнаружено тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

Личность погибшего установлена, им оказался 60-летний хозяин квартиры, который проживал один.

По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении, очаг возгорания находился на диване в одной из комнат квартиры, на котором спал погибший.

Для установления точной причины пожара назначена пожарно-техническая судебная экспертиза.