В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 8 сентября нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в среду, 8 сентября, в течение дня отключено электричество в домах на 11 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на:

ул. Д. Донского, 20,

ул. Красносельская, 76а, 76-78, 80, 80а, 80б,

ул. М. Расковой, 25,

ул. Чапаева, 10а,19,

ул. С. Разина, 34, 36, 35-37, 39-47,

ул. Каменная, 12а, 13а, 11-17, 14, 15, 19, 16-22, 26,

ул. К. Маркса, 49, 57-63, 65 (шк. № 4, Светофор), 67-71, 98-100,

ул. Коммунальная, 19-27,

Каштановая аллея, 56-58, 60, 62,

ул. Каменная, 24-26.

Холодное водоснабжение приостановлено:

с 10.00 до 13.00 –

ул. Киевская, 108а, 114-118, 119б, 121-123, 122, 139, 126-130, 141а, 141-145, 147-151, 153-157, 159-161;

с 09.00 до 18.00 –

ул. Осипенко, 6, 8-20

ул. Чкалова, 66-68

Каштановая аллея, 131-135, 135а-в.