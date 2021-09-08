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Общество8 сентября 2021 11:45

В Южном парке Калининграда открылся 50-метровый бассейн олимпийского класса

Его строительство велось с 2019 года
Николай Литвинов
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Фото: Правительство Калининградской области

Сегодня, 8 сентября, в Южном парке Калининграда состоялось официальное открытие спорткомплекса с бассейном олимпийского класса. Строительство велось с 2019 года.

Бассейн располагает десятью дорожками длиной 50 метров каждая и трибунами на 500 мест, залами для стрельбы, фехтования, хореографической и общефизической подготовки.

Планируется, что на базе многофункционального комплекса будет работать областная спортивная школа по современному пятиборью, проводиться регулярные тренировки, всероссийские сборы и международные соревнования по классическому и синхронному плаванию.

Комплекс рассчитан для занятий 225 человек в смену.