В Южном парке Калининграда открылся 50-метровый бассейн олимпийского класса

. Фото: Правительство Калининградской области

Сегодня, 8 сентября, в Южном парке Калининграда состоялось официальное открытие спорткомплекса с бассейном олимпийского класса. Строительство велось с 2019 года.

Бассейн располагает десятью дорожками длиной 50 метров каждая и трибунами на 500 мест, залами для стрельбы, фехтования, хореографической и общефизической подготовки.

Планируется, что на базе многофункционального комплекса будет работать областная спортивная школа по современному пятиборью, проводиться регулярные тренировки, всероссийские сборы и международные соревнования по классическому и синхронному плаванию.

Комплекс рассчитан для занятий 225 человек в смену.