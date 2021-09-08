В Южном парке Калининграда открылся 50-метровый бассейн олимпийского класса

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Фото: Правительство Калининградской области
Сегодня, 8 сентября, в Южном парке Калининграда состоялось официальное открытие спорткомплекса с бассейном олимпийского класса. Строительство велось с 2019 года.
Бассейн располагает десятью дорожками длиной 50 метров каждая и трибунами на 500 мест, залами для стрельбы, фехтования, хореографической и общефизической подготовки.
Планируется, что на базе многофункционального комплекса будет работать областная спортивная школа по современному пятиборью, проводиться регулярные тренировки, всероссийские сборы и международные соревнования по классическому и синхронному плаванию.
Комплекс рассчитан для занятий 225 человек в смену.