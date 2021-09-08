В Калининграде снимут драму про волейболисток

В Калининграде вот-вот начнутся съемки очередного сериала. На этот раз кинематографисты решили снять у нас спортивную драму про волейболисток «Чайки». В главной роли - Михаил Пореченков. Кроме него в фильме режиссера Антона Сиверса сыграют Равшана Куркова, Юрий Чурсин, Александра Богданова, Юлия Мельникова, Иева Андреевайте. Помимо Калининграда съемки пройдут в Санкт-Петербурге и Москве.

Как сообщили в пресс-службе телеканала «Россия», «Чайка» - это название женской волейбольной команды из Калининграда, которую вынужден возглавить тренер Максим Тополь (Михаил Пореченков) - человек резкий, со сложным, неуступчивым характером. Он намерен вывести команду в чемпионы страны. На пути к победе ему придется не только разбираться в себе и непростых отношениях с дочерью-подростком, но и решать проблемы своих подопечных.

По словам Михаила Пореченкова, прообразом его персонажа стал знаменитый советский и российский волейбольный тренер Николай Карполь.

- Я его хорошо знаю, видел его игры, поэтому сыграть эту роль - для меня крайне интересная актерская задача. Мне очень нравится мой герой, я его чувствую, понимаю. Такой резкий, честный, прямолинейный человек, увлеченный своим делом, который привык всегда добиваться поставленных целей, - отметил Пореченков.