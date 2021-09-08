В Калининграде залатали яму на тротуаре при помощи цветной мозаики

Свежая мозаика от Павла Савельева на Ленинском проспекте Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Калининграде на месте выбоины на тротуаре Ленинского проспекта появилась разноцветная мозаика. Автором высокохудожественной латки стал калининградский художник Павел Савельев, который не стал скрывать, что эта работа - что-то вроде ответа французскому мастеру Ememem.

- Он создает свои яркие заплатки в Лионе и не только, - написал Павел Савельев в своем Инстаграме. - Знакомые спрашивают, почему бы мне не сделать что-то подобное на улицах нашего чудесного города, я написал ему и пообещал прислать результат.

В комментариях Павла появились не только благодарности от горожан, но и вопросы, не слишком ли опасно делать мозаику на тротуаре. По мнению одного из подписчиков, «зимой можно поскользнуться».

- Рассчитано. Отдельные модули разной высоты и фактуры, - отвечает им художник.

Выходит, стрит-арт в Калининграде теперь можно обнаружить не только на стенах, но и под ногами.