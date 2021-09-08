5 школьников, 4 педагога: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Михаил ФРОЛОВ
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 186 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 142 случая ОРВИ, 14 пневмоний и 30 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 20 пенсионеров;
- 3 медицинских работника;
- 4 работника образования;
- 17 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 9 работающих на промышленных предприятиях
- 12 работников транспортных предприятий, водителей;
- 12 работников предприятий пищевой промышленности;
- 2 сотрудника охранных предприятий;
- 4 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;
- 3 работника с/х предприятий;
- сотрудник предприятия по предоставлению бытовых услуг;
- сотрудник гостиницы;
- вахтовик;
- 33 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- неорганизованный ребенок;
- воспитанник д/с;
- 5 школьников;
- 2 студента (БФУ, колледж мехатроники и пищевой индустрии);
- 55 неработающих.