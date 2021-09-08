5 школьников, 4 педагога: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 186 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 142 случая ОРВИ, 14 пневмоний и 30 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 20 пенсионеров;

- 3 медицинских работника;

- 4 работника образования;

- 17 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 9 работающих на промышленных предприятиях

- 12 работников транспортных предприятий, водителей;

- 12 работников предприятий пищевой промышленности;

- 2 сотрудника охранных предприятий;

- 4 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- 3 работника с/х предприятий;

- сотрудник предприятия по предоставлению бытовых услуг;

- сотрудник гостиницы;

- вахтовик;

- 33 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- неорганизованный ребенок;

- воспитанник д/с;

- 5 школьников;

- 2 студента (БФУ, колледж мехатроники и пищевой индустрии);

- 55 неработающих.