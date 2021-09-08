Ушла из жизни Алла Великая. Ей было 55 лет. Фото: СОЦСЕТИ

В Калининграде ушла из жизни глава регионального Росздравнадзора Алла Великая. Об этом сообщил калининградец Владимир Благовещенский в Фейсбуке.

- После тяжелой болезни в возрасте 55 лет ушла Великая Алла Викторовна - руководитель регионального Росздравнадзора в Калининградской области, - написал Владимир Благовещенский. - Алла Викторовна закончила лечебный факультет Смоленского государственного медицинского института, затем работала участковым врачом-терапевтом в поликлинике № 2 Ленинградского района Калининграда, впоследствии занимала руководящие должности в калининградском здравоохранении: была главным врачом городской больницы № 5. Именно при ней был открыт первый хоспис на базе этой больницы в Калининграде.

- Последние несколько лет Алла Викторовна возглавляла территориальный орган Росздравнадзора по Калининградской области. Талантливый Врач, высокопрофессиональный руководитель, исключительно порядочный, честный, добрый человек, готовый всегда прийти на помощь, - именно такой Алла Викторовна навсегда сохранится в моей памяти и памяти тех, кто знал ее и работал с ней, - отметил автор поста.

Калининградцы адресуют близким Аллы Великой слова поддержки в эти непростые для них дни.