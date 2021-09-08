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Общество8 сентября 2021 12:38

В Калининграде ушла из жизни глава регионального Росздравнадзора Алла Великая

Ей было 55 лет
Вера Гринвич
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Ушла из жизни Алла Великая. Ей было 55 лет.

Ушла из жизни Алла Великая. Ей было 55 лет.

Фото: СОЦСЕТИ

В Калининграде ушла из жизни глава регионального Росздравнадзора Алла Великая. Об этом сообщил калининградец Владимир Благовещенский в Фейсбуке.

- После тяжелой болезни в возрасте 55 лет ушла Великая Алла Викторовна - руководитель регионального Росздравнадзора в Калининградской области, - написал Владимир Благовещенский. - Алла Викторовна закончила лечебный факультет Смоленского государственного медицинского института, затем работала участковым врачом-терапевтом в поликлинике № 2 Ленинградского района Калининграда, впоследствии занимала руководящие должности в калининградском здравоохранении: была главным врачом городской больницы № 5. Именно при ней был открыт первый хоспис на базе этой больницы в Калининграде.

- Последние несколько лет Алла Викторовна возглавляла территориальный орган Росздравнадзора по Калининградской области. Талантливый Врач, высокопрофессиональный руководитель, исключительно порядочный, честный, добрый человек, готовый всегда прийти на помощь, - именно такой Алла Викторовна навсегда сохранится в моей памяти и памяти тех, кто знал ее и работал с ней, - отметил автор поста.

Калининградцы адресуют близким Аллы Великой слова поддержки в эти непростые для них дни.