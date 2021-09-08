Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 сентября 2021 13:16

Губернатор Калининградской области выразил соболезнования в связи с гибелью Евгения Зиничева

Антон Алиханов назвал гибель главы МЧС большой утратой
Николай Литвинов
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: Правительство Калининградской области

Сегодня во время рабочего визита в Норильск трагически погиб глава МЧС России, бывший губернатор Калининградской области Евгений Зиничев. Свои соболезнования в связи с трагедией выразил глава региона Антон Алиханов.

«Глава МЧС Евгений Зиничев погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека во время межведомственных учений, - написал Антон Алиханов. - Выражаю искренние соболезнования семье, родным и близким. Большая утрата не только для тех, кто знал Евгения Николаевича лично, но и для всего состава МЧС России».

Напомним, Евгений Зиничев занимал пост временно исполняющего обязанности губернатора Калининградской области с 28 июля по 6 октября 2016 года. До этого, с июня 2015-го, он работал начальником регионального управления ФСБ России.