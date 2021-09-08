Ярошук - о гибели Зиничева: «Для него честь офицера - это не пустые слова»

Евгений Зиничев и Александр Ярошук на открытии 22-й гимназии в Калининграде Фото: Иван МАРКОВ

Депутат Госдумы Александр Ярошук прокомментировал гибель министра МЧС Евгения Зиничева, погибшего утром 8 сентября в Норильске.

- Я пока не могу собраться с мыслями, - заявил Ярошук. - Это сообщение повергло в шок многих, и мне сейчас трудно говорить, потому что это действительно был человек с большой буквы и настоящий офицер. Я многих видел руководителей силовых структур, и он один из немногих, с которым мне удалось вместе поработать. Он был у нас руководителем Федеральной службы безопасности и исполнял обязанности губернатора. Это человек слова, который преданно любил родину. Для него честь офицера - это не пустые слова. Если он говорил «да», то это было «да». Он также умел говорить «нет», и это «нет» было. Он всегда останется в каждом, кто с ним соприкасался. Он останется до конца жизни в нашем сердце и в нашей памяти. Очень жаль, что такие люди уходят из жизни в расцвете своих сил. Он бы мог еще много пользы принести родине.

Напомним, что на момент временного исполнения Зиничевым обязанностей губернатора Калининградской области Ярошук был мэром Калининграда.