С 16 сентября открываются прямые авиарейсы из Калининграда в Египет

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С 16 сентября авиакомпания Nordwind запускает прямые рейсы из Калининграда на курорты Египта в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Храброво».

Рейсы будут выполняться на воздушных судах Airbus A321 в компоновке 218 пассажирских кресел и запланированы до окончания летнего сезона.

В Хургаду полеты будут выполняться 16, 27 сентября, 8, 19, 30 октября. В Шарм-эль-Шейх рейсы запланированы на 19, 30 сентября и 11, 22 октября.

В пресс-службе «Храброво» добавили, что рейсы зимнего расписания, которое начнет действовать с 31 октября, находятся в стадии формирования.