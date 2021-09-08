В Калининграде медсестры, боровшиеся с СOVID-19, посмертно награждены орденом Пирогова

Калининградская областная клиническая больница стала первым учреждением, понесшим потери. Фото: Правительство Калининградской области

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов вручил государственные и областные награды жителям региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

- Церемония началась с вручения семьям медицинских работников, умерших при исполнении профессионального долга в борьбе с COVID-19, ордена Пирогова «За большой вклад в борьбу с коронавирусом и самоотверженность», - отметили в правительстве.

Посмертно орденом Пирогова награждены: медицинская сестра пульмонологического отделения Калининградской областной клинической больницы Надежда Дивак, медицинская сестра отделения функциональной диагностики той же больницы Валентина Колодяжная.

Также орденом Пирогова посмертно награжден врач - анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии - реанимации для взрослого населения Центральной городской клинической больницы Калининграда Ридван Абдураманов.

Присутствующие на церемонии награждении почтили память медиков минутой молчания.

Напомним, в мае 2021 года Владимир Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с COVID-19 посмертно. А годом ранее, 3 мая 2020-го, в региональном министерстве здравоохранения рассказали о первой потери среди медицинских работников.

- В нашем медицинском сообществе случилось большое горе. Сегодня скончалась наша коллега - медицинская сестра областной клинической больницы Надежда Александровна Дивак. Ей было 65 лет. Причиной стал коронавирус, и такая потеря - первая в наших рядах… Одной из первых она бесстрашно пошла на оказание помощи пациентам с подозрением на коронавирус, выхаживала их, не считаясь ни с временем, ни с грозящей опасностью. Но, помогая другим, увы, не уберегла себя, и в этой битве болезнь оказалась сильнее, - заявил тогда глава минздрава Александр Кравченко.