Коронавирус за сутки выявили в 17 городах Калининградской области

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 186 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 17 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде - 98 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 4,

Нестеровский городской округ – 4,

Озерский городской округ – 5,

Балтийский городской округ - 1,

Гвардейский городской округ - 2,

Полесский городской округ - 1,

Гурьевский городской округ - 22,

Правдинский городской округ - 10,

Светловский городской округ - 3,

Зеленоградский городской округ - 3,

Краснознаменский городской округ - 1,

Советский городской округ - 11,

Ладушкинский городской округ – 6,

Мамоновский городской округ – 6,

Янтарный городской округ - 4,

Черняховский городской округ - 5.