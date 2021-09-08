Коронавирус за сутки выявили в 17 городах Калининградской области

.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За сутки в Калининградской области было выявлено 186 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 17 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде - 98 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 4,
Нестеровский городской округ – 4,
Озерский городской округ – 5,
Балтийский городской округ - 1,
Гвардейский городской округ - 2,
Полесский городской округ - 1,
Гурьевский городской округ - 22,
Правдинский городской округ - 10,
Светловский городской округ - 3,
Зеленоградский городской округ - 3,
Краснознаменский городской округ - 1,
Советский городской округ - 11,
Ладушкинский городской округ – 6,
Мамоновский городской округ – 6,
Янтарный городской округ - 4,
Черняховский городской округ - 5.