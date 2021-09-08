Калининград вошел в десятку популярных направлений для отдыха в октябре

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Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, где провести отпуск в октябре в России. Список составлен на основании данных оплаченных заявок жилья туристами с 1 по 31 октября 2021 года.

В топ-10 вошли Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Кисловодск, Москва, Калининград, Казань, Осташков, Нижний Новгород, Красноярск в России, а также Гагра в Абхазии.

По данным Tvil.ru, туристы бронируют отпуска осенью на период от 2 до 12 ночей и потратят на проживание от 1,5 до 3,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в октябре в Гагре, дороже - в Осташкове.

Десятка популярных направлений для отдыха в октябре:

Ялта - 2810 рублей / 9 ночей,

Сочи - 1859 рублей /10 ночей,

Санкт-Петербург - 2525 рублей / 6 ночей,

Кисловодск - 1916 рублей / 6,5 ночи,

Гагра - 1483 рубля / 13 ночей,

Москва - 2461 рубль / 3 ночи,

Калининград - 1523 рубля / 5 ночей,

Казань - 2325 рублей / 6 ночей,

Осташков - 3400 рублей / 5 ночей,

Нижний Новгород - 1940 рублей / 4 ночи.