Литва упраздняет должность атташе по культуре в Калининграде

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Правительство Литвы упразднит должность атташе по культуре в Калининграде. Как сообщает портал zanedeliu.lt, это связано с тем, что соседи вводят аналогичную должность при своем посольстве в Японии.

- Литовские деятели искусств, культурные организации и специалисты различных сфер культуры называют Японию в Азиатском регионе приоритетным государством и надежным партнером, – отметил министр культуры Литвы Симонас Кайрис. - Деятельность атташе по культуре в Японии поможет обеспечивать жизнеспособность культурного сотрудничества при использовании существующих и создании новых контактов с государственными, муниципальными и неправительственными организациями, представителями различных сфер культуры и искусства.

В литовском министерстве культуры добавили, что при принятии решения учитывалось то, что Япония является стратегическим партнером Евросоюза и партнером Североатлантического альянса, столицей дипломатии в Восточном полушарии.