Опасно для жизни: Балтфлот просит калининградцев не посещать леса рядом с полигонами из-за учений

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На трех полигонах Калининградской области - «Хмелевка» (Балтийский городской округ), «Правдинский» (Правдинский район) и «Добровольский» (Нестеровский район ) - с 9 по 16 сентября будут проводиться плановые мероприятия боевой подготовки сил и войск Балтийского флота. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

Во время учения на полигонах будут выполняться дневные и ночные стрельбы из стрелкового оружия, ствольной и реактивной артиллерии, вооружения танков и боевых машин. Кроме того, по полигонам будут наноситься удары авиационными средствами огневого поражения.

Командование Балтийского флота просит жителей и гостей области на время учений отказаться от посещения территорий, а особенно лесов, граничащих с полигонами.