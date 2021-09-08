«Балтика» отдала своего нападающего в аренду «КАМАЗу»

Между футбольными клубами «Балтика» и «КАМАЗ» достигнута договоренность о переходе нападающего Тамерлана Мусаева в команду из Набережных Челнов на правах аренды. Как сообщает пресс-служба нашего клуба, соглашение заключено сроком до конца сезона-2021/2022 с опцией досрочного возврата в одностороннем порядке в стан балтийцев зимой.

На сегодняшний день на счету 20-летнего форварда 13 матчей за главную команду «Балтики». Однако в этом сезоне Мусаев выступал исключительно за молодежную команду «Балтика-БФУ», за которую забил 2 гола в 5 матчах.