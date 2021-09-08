В больницу Советска поступили 9 новых автомобилей

. Фото: Правительство Калининградской области

В Советскую центральную городскую клиническую больницу (ЦГБ) доставили 46 автомобилей «Лада Ларгус». Как сообщает пресс-служба правительства области, это уже вторая поставка: в январе больница также получила шесть единиц.

По программе модернизации первичного звена в здравоохранении в наш регион уже поступили 80 автомобилей за счет средств федерального и регионального бюджетов. Первая партия из 34 машин была поставлена в январе этого года. Оставшиеся 46 автомобилей пришли в лечебные учреждения в течение августа-сентября, включая 9 «Ларгусов» для Советска.

По словам исполняющего обязанности главного врача лечебного учреждения Владимира Русинова, новый автотранспорт будет использоваться для выездов врачей ко взрослым и детям по вызовам на дом, доставки биоматериала, в том числе для проведения ПЦР-тестирования на коронавирус в лабораториях Калининграда; выездной вакцинации населения от COVID-19 и гриппа; осуществления выездных детских профосмотров в учреждениях образования.